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What’s Next?

How Is New York State Funding Affecting Buffalo and Western New York?

Published September 28, 2026 at 11:00 AM EDT
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State Senator April Baskin joins What’s Next? to discuss how decisions made in Albany are affecting communities across Western New York. She discusses funding for food access, health services, and Buffalo’s fiscal stability, as well as efforts to expand opportunities for minority- and women-owned businesses. Baskin also discusses auto insurance reform, India’s Law, and her legislative priorities for the next session.

What's Next? 2026
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