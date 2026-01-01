BTPM In the Neighborhood
Find us in your community this summer! Stop by and connect with us at upcoming events throughout the season.
Thursday, June 4 - Protect My Public Media Day
Allegany County
- The Perfect Blend | 14 W Main St, Cuba, NY 14727 | 11am - 2pm
Cattaraugus County
- Alpine Bistro | 16 Washington St, Ellicottville, NY 14731 | 11am - 2pm
- RocketCup Coffee | 116 W State St, Olean, NY 14760 | 11am - 2pm
Erie County
- Art's Café | 5 E Main St, Springville, NY 14141 | 11am - 2pm
- Clarence Library | 3 Town Pl, Clarence, NY 14031 | 11am - 2pm
- Dog Ears Bookstore | 688 Abbott Road, Buffalo, NY 14220 | 11am - 2pm
- Farmers & Artisans | 4557 Main St, Amherst, NY 14226 | 11am - 2pm
- Merit Badge Books | 276 Buffalo St, Hamburg, NY 14075 | 11am - 2pm
- Merriweather Library | 1324 Jefferson Ave, Buffalo, NY 14208 | 1pm - 4pm
- Talking Leaves | 951 Elmwood Ave, Buffalo, NY 14222 | 2pm - 5pm
- Actual Books | 2956 Delaware Ave, Kenmore, NY 14217 | 4pm - 7pm
- Banshee Irish Pub | 257 Franklin St, Buffalo, NY 14202 | 4pm - 7pm
- Resurgence Brewing Company | 55 Chicago St, Buffalo, NY 14204 | 4pm - 7pm
- 42 North Brewing Company | 25 Pine St, East Aurora, NY 14052 | 5pm - 8pm
- Sweet Jenny's | 56 E Spring St, Williamsville, NY 14221 | 5pm - 8pm
- Shea's Theatre | 646 Main St, Buffalo, NY 14202 | 6pm - 8pm
- Mr. Goodbar | 1110 Elmwood Ave, Buffalo, NY 14222 | 6pm - 9pm
Genesee County
- Coffee Press | 13 Jackson St, Batavia, NY 14020 | 11am - 2pm
Niagara County
- Lock City Books | 8 Market St, Lockport, NY 14094 | 11am - 2pm
- Misty Guild Café | 324 Niagara St Unit 103, Niagara Falls, NY 14303 | 11am - 2pm
Orleans County
- Author's Note | 519 Main St, Medina, NY 14103 | 11am - 2pm
Wyoming County
- Studio Café | 68 N Main St, Warsaw, NY 14569 | 10am - 1pm
Saturday, June 13
- Elmwood Village Farmer's Market | Bidwell Parkway, Buffalo, NY 14222 | 8am - 1pm
- Hamburg Farmer's Market | 45 Church St, Hamburg, NY 14075 (Hamburg Moose Lodge) | 7:30am - 1pm
- Lockport Community Farmer's Market | 69 Canal St, Lockport, NY 14094 | 9am - 2pm
- Lewiston Artisan Farmer's Market | Academy Park, 170 S 9th St, Lewiston, NY 14092 | 9am - 1pm
Sunday, June 14
- South Buffalo Farmer's Market | Cazenovia Park Casino, 155-173 Cazenovia St, Buffalo, NY 14210 | 9am - 1pm
Tuesday, July 14
- Food Truck Tuesday @ Larkin Square | Larkin Square, 745 Seneca St, Buffalo, NY 14210 | 5pm - 8pm
Saturday, July 18
- Jamestown Farmer's Market | Third & Pine Streets, Jamestown, NY 14701 | 9am - 1pm
Thursday, July 23
- West Seneca Farmer's Market | 1250 Union Rd, West Seneca, NY 14224 | 4pm - 7pm
Sunday, July 26
- Kenmore Farmer's Market | Kenmore Village Green (Delaware Rd & Delaware Ave) Kenmore, NY 14217 | 9am - 1pm
Saturday, August 8
- Elmwood Village Farmer's Market | Bidwell Parkway, Buffalo, NY 14222 | 8am - 1pm
- Hamburg Farmer's Market | 45 Church St, Hamburg, NY 14075 (Hamburg Moose Lodge) | 7:30am - 1pm
- Lewiston Artisan Farmer's Market | Academy Park, 170 S 9th St, Lewiston, NY 14092 | 9am - 1pm
Sunday, August 9
- South Buffalo Farmer's Market | Cazenovia Park Casino, 155-173 Cazenovia St, Buffalo, NY 14210 | 9am - 1pm
- Kenmore Farmer's Market | Kenmore Village Green (Delaware Rd & Delaware Ave) Kenmore, NY 14217 | 9am - 1pm
Tuesday, August 18
- Food Truck Tuesday @ Larkin Square | Larkin Square, 745 Seneca St, Buffalo, NY 14210 | 5pm - 8pm
Saturday, August 22
- Perry Farmer's Market | 36-38 S Main St, Perry, NY 14530 | 8:30am - 12:30pm