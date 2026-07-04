Seeking fireworks on July 4? Here’s where they’re scheduled
The following fireworks events were scheduled for the evening of July 4 throughout Western New York. Links with more information are provided, including rain dates in some cases:
ALLEGANY TERRITORY
· Salamanca – Seneca Allegany Resort and Casino
CATTARAUGUS COUNTY
· Olean – Bradner Stadium
CHAUTAUQUA COUNTY
· Bemus Point – Chautauqua Lake
· Cassadaga – Cassadaga Lakes
· Chautauqua Lake – Along the Shoreline
· Dunkirk – Memorial Park
· Findley Lake – West Main Street
· Jamestown – Stateline Speedway
· Lakewood – Chautauqua Avenue
· Mayville – Lakeside Park
ERIE COUNTY
· Buffalo - Sahlen Field (following Cosmic Baseball event)
· Hamburg - Wanakah Country Club (this is a private event)
· Village of Lancaster – Independence Day Carnival
· Orchard Park – Yates Park
· City of Tonawanda (w / North Tonawanda) – Renaissance Bridge
· Williamsville – Patriots and Heroes Park, outside Russell’s, 6676 Transit Road
NIAGARA COUNTY
· Village of Lewiston – Academy Park
· Niagara Falls State Park
· City of Niagara Falls – Hyde Park (upon conclusion of Niagara Falls Americans baseball game in Sal Maglie Stadium)
· North Tonawanda (w/ City of Tonawanda) - Renaissance Bridge
· Pendleton – Town Park
· Town of Wheatfield – Oppenheim Park
ORLEANS COUNTY
· Lyndonville – N. Main Street
WYOMING COUNTY
· Warsaw – Warsaw Village Park
Additionally, these displays are scheduled for Sunday, July 5:
CATTARAUGUS COUNTY
· Ellicottville – Holiday Valley
ERIE COUNTY
· Clarence – Great Pumpkin Farm
NIAGARA COUNTY
· Lockport – Main Street
· Niagara Falls State Park
· Town of Niagara – Veterans Memorial Community Park