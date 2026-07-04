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Seeking fireworks on July 4? Here’s where they’re scheduled

Buffalo Toronto Public Media | By BTPM Staff
Published July 4, 2026 at 9:40 AM EDT
Fireworks as seen from the seats inside Sal Maglie Stadium in Niagara Falls, New York on Independence Day in 2024.
Michael Mroziak
/
BTPM
Fireworks as seen from the seats inside Sal Maglie Stadium in Niagara Falls, New York on Independence Day in 2024.

The following fireworks events were scheduled for the evening of July 4 throughout Western New York. Links with more information are provided, including rain dates in some cases:

ALLEGANY TERRITORY
·        Salamanca – Seneca Allegany Resort and Casino
CATTARAUGUS COUNTY
·        Olean – Bradner Stadium
CHAUTAUQUA COUNTY
·        Bemus Point – Chautauqua Lake
·        Cassadaga – Cassadaga Lakes
·        Chautauqua Lake – Along the Shoreline
·        Dunkirk – Memorial Park
·        Findley Lake – West Main Street
·        Jamestown – Stateline Speedway
·        Lakewood – Chautauqua Avenue
·        Mayville – Lakeside Park
ERIE COUNTY
·        Buffalo - Sahlen Field (following Cosmic Baseball event)
·        Hamburg - Wanakah Country Club (this is a private event)
·        Village of Lancaster – Independence Day Carnival
·        Orchard Park – Yates Park
·        City of Tonawanda (w / North Tonawanda) – Renaissance Bridge
·        Williamsville – Patriots and Heroes Park, outside Russell’s, 6676 Transit Road
NIAGARA COUNTY
·        Village of Lewiston – Academy Park
·        Niagara Falls State Park
·        City of Niagara Falls – Hyde Park (upon conclusion of Niagara Falls Americans baseball game in Sal Maglie Stadium)
·        North Tonawanda (w/ City of Tonawanda) - Renaissance Bridge
·        Pendleton – Town Park
·        Town of Wheatfield – Oppenheim Park
ORLEANS COUNTY
·        Lyndonville – N. Main Street
WYOMING COUNTY
·        Warsaw – Warsaw Village Park

Additionally, these displays are scheduled for Sunday, July 5:

CATTARAUGUS COUNTY
·        Ellicottville – Holiday Valley
ERIE COUNTY
·        Clarence – Great Pumpkin Farm
NIAGARA COUNTY
·        Lockport – Main Street
·        Niagara Falls State Park
·        Town of Niagara – Veterans Memorial Community Park
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