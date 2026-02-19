Friday Night Lights: High school basketball playoff brackets are set
Playoff brackets and schedules have now been set for Section VI boys and girls high school basketball.
BTPM Sports' Friday Night Lights, which presents live high school sports coverage weekly during the academic year, will broadcast the Class AAA boys and girls championships on numerous Buffalo Toronto Public Media platforms including television, radio, and online.
Below are the full schedules for the boys and girls playoffs.
Section VI Boys - Class AAA
Semifinals: Thursday February 26 at Buffalo State
4 Lancaster vs 1 Health Sciences - 7 PM
3 Niagara Falls vs 2 Jamestown - 8:30 PM
Championship: Friday March 6 - 8PM at Buffalo State
*Broadcast on BTPM PBS, BTPM NPR, and BTPM YouTube*
Section VI Boys - Class AA
Play-In Games: Saturday February 21 - 12PM at Higher Seed
16 Buffalo Cullinary vs 9 West Seneca West
13 International-Prep vs 12 Amherst
14 Niagara Wheatfield vs 11 Clarence
10 Hamburg vs 15 Frontier
Pre-Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
16/9 vs 8 Williamsville East
12/12 vs 5 Kenmore West
14/11 vs 6 McKinley
15/10 vs 7 North Tonawanda
Quarterfinals: Friday February 27 - 7PM at Higher Seed
16/9/8 vs 1 Orchard Park
12/13/5 vs 4 Lockport
11/14/6 vs 3 Williamsville North
10/15/7 vs 2 Sweet Home
Semifinals: Sunday March 1 - 4PM & 6PM at Buffalo State
Championship: Thursday March 5 - 8PM at Buffalo State
Section VI Boys - Class A1
Pre-Quarterfinals: Thursday February 19 - 7PM at Higher Seed
9 Cheektowaga vs 8 West Seneca East
12 Starpoint vs 5 Williamsville South
11 Kenmore East vs 6 Lewiston-Porter
10 CSAT vs 7 Pioneer
Quarterfinals: Wednesday February 25 - 7PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Grand Island
12/5 vs 4 Lake Shore
11/6 vs 3 Dunkirk
10/7 vs 2 South Park
Semifinals: Friday February 27 - 7PM & 8:30PM at Buffalo State
Championship: Thursday March 5 - 5PM at Buffalo State
Section VI Boys - Class A2
Play-In Games: Thursday February 19 - 7PM at Higher Seed
13 Lackawanna vs 12 Tonawanda
Pre-Quarterfinals: Saturday February 21 - 12PM at Higher Seed
9 Depew vs 8 Burgard
13/12 vs 5 City Honors
11 Bennett vs 6 Buffalo Academy of Science
10 Albion vs 7 Olean
Quarterfinals: Wednesday February 25 - 7PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Iroquois
13/12/5 vs 4 Fredonia
11/6 vs 3 East Aurora
10/7 vs 2 Maryvale
Semifinals: Saturday February 28 - 4PM & 6PM at Buffalo State
Championship: Thursday March 5 - 6:30PM at Buffalo State
Section VI Boys - Class B1
Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 7PM at Higher Seed
9 Southwestern vs 8 Riverside
11 Royalton-Hartland vs 6 Springville
10 John F Kennedy vs 7 Salamanca
Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Middle Early College
5 Medina vs 4 Alden
11/6 vs 3 East Community
10/7 vs 2 Olmsted
Semifinals: Saturday February 28 - 4PM & 6PM at Fredonia State
Championship: Wednesday March 4 - 6PM at Fredonia State
Section VI Boys - Class B2
Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 7PM at Higher Seed
9 Allegany-Limestone vs 8 Cleveland Hill
Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Tapestry
5 Newfane vs 4 MST
6 Eden vs 3 Randolph
7 Falconer vs 2 Akron
Semifinals: Sunday March 1 - 4PM & 6PM at Fredonia State
Championship: Wednesday March 4 - 7:45PM at Fredonia State
Section VI Boys - Class C
Play-In Games: Friday February 20 - 7PM at Higher Seed
16 Maritime vs 9 Holland
13 Cassadaga Valley vs 12 Barker
14 Silver Creek vs 11 Maple Grove
15 North Collins vs 10 Chautauqua Lake
Pre-Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
16/9 vs 8 Portville
13/12 vs 5 Cattaraugus-Little Valley
14/11 vs 6 Ellicottville
15/10 vs 7 Frewsburg
Quarterfinals: Thursday February 26 - 7PM at Higher Seed
16/9/8 vs 1 Wilson
13/12/5 vs 4 Westfield
14/11/6 vs 3 Gowanda
15/10/7 vs 2 Global Concepts
Semifinals: Monday March 2 - 6PM & 7:45PM at Jamestown Community College
Championship: Saturday March 7 - 4PM at Jamestown Community College
Section VI Boys - Class D
Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
5 Franklinville vs 4 Panama
6 Pine Valley vs 3 Forestville
Semifinals: Tuesday March 3 - 6PM & 7:45PM at Jamestown Community College
5/4 vs 1 Clymer
6/3 vs 2 Sherman
Championship: Saturday March 7 - 6PM at Jamestown Community College
Section VI Girls - Class AAA
Semifinals: Thursday February 26 at Buffalo State
4 Jamestown vs 1 West Seneca - 4PM
3 Lancaster vs 2 Niagara Falls - 5:30PM
Championship: Friday March 6 - 6PM at Buffalo State
*Broadcast on BTPM Create, BTPM NPR, and BTPM YouTube*
Section VI Girls - Class AA
Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 6PM at Higher Seed
9 Buffalo Culinary vs 8 Lockport
13 Williamsville North vs 4 McKinley
12 Frontier vs 5 Williamsville East
14 Sweet Home vs 3 North Tonawanda
11 Hamburg vs 6 Clarence
10 Kenmore West vs 7 Niagara Wheatfield
Quarterfinals: Tuesday February 24 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Amherst
13/4 vs 12/5
14/3 vs 11/6
10/7 vs 2 Orchard Park
Semifinals: Sunday March 1 - 12PM & 2PM at Buffalo State
Championship: Wednesday March 4 - 8PM at Buffalo State
Section VI Girls - Class A1
Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 6PM at Higher Seed
9 Cheektowaga Central vs 8 Williamsville South
11 Dunkirk vs 6 Pioneer
10 Grand Island vs 7 CSAT
Quarterfinals: Tuesday February 24 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 1 South Park
5 Kenmore East vs 4 Starpoint
11/6 vs 3 Lake Shore
10/7 vs 2 Lewiston-Porter
Semifinals: Friday February 27 - 4PM & 5:30PM - at Buffalo State
Championship: Wednesday March 4 - 4:30PM at Buffalo State
Section VI Girls - Class A2
Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 6PM at Higher Seed
9 Maryvale vs 8 Olean
10 Tonawanda vs 7 Fredonia
Quarterfinals: Tuesday February 24 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Depew
5 Albion vs 4 Iroquois
6 East Aurora vs 3 City Honors
10/7 vs 2 Buffalo Academy of Science
Semifinals: Saturday February 28 - 12PM & 2PM at Buffalo State
Championship: Wednesday March 4 - 6:15PM at Buffalo State
Section VI Girls - Class B
Pre-Quarterfinals: Saturday February 21 - 12PM at Higher Seed
16 Newfane vs 1 Olmsted
9 Health Sciences vs 8 Eden
13 John F Kennedy vs 4 Springville
12 Royalton-Hartland vs 5 Akron
14 Medina vs 3 Salamanca
11 Middle Early College vs 6 Allegany-Limestone
10 Alden vs 7 Performing Arts
15 Falconer vs 2 Southwestern
Quarterfinals: Wednesday February 25 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 16/1
12/5 vs 13/4
11/6 vs 14/3
10/7 vs 15/2
Semifinals: Saturday February 28 - 12PM & 2PM at Fredonia State
Championship: Thursday March 5 - 6PM at Fredonia State
Section VI Girls - Class C
Pre-Quarterfinals: Saturday February 21 - 12PM at Higher Seed
9 Maple Grove vs 8 Silver Creek
13 North Collins vs 4 Ellicottville
12 Cattaraugus-Little Valley vs 5 Randolph
14 Barker vs 3 Wilson
11 Portville vs 6 Westfield
10 Chautauqua Lake vs 7 Cassadaga Valley
15 Gowanda vs 2 Holland
Quarterfinals: Wednesday February 25 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Frewsburg
12/5 vs 13/4
11/6 vs 14/3
10/7 vs 15/2
Semifinals: Thursday March 5 - 6PM & 7:45PM at Jamestown Community College
Championship: Saturday March 7 - 12PM at Jamestown Community College
Section VI Girls - Class D
Quarterfinals: Wednesday February 25 - 6PM at Higher Seed
5 Clymer vs 4 Sherman
6 Pine Valley vs 3 Forestville
Semifinals: Wednesday March 4 at Jamestown Community College
5/4 vs 1 Panama - 6 PM
6/3 vs 2 Franklinville - 7:45PM
Championship: Saturday March 7 - 2PM at Jamestown Community College
Manhattan Cup (Monsignor Martin Boys)
Pre-Quarterfinals: Sunday February 22 at Villa Maria College
8 Cardinal O'Hara vs 5 St. Francis - 1 PM
7 The Park School vs 6 Bishop Timon-St. Jude - 3 PM
Quarterfinals: Wednesday February 25 at Villa Maria College
8/5 vs 4 St. Mary's (Lancaster) - 6 PM
7/6 vs 3 Nichols - 7:45 PM
Semifinals: Saturday February 28 at Canisius University
8/5/4 vs 1 Canisius - 6 PM
7/6/3 vs 2 St. Joe's - 7:45 PM
Championship: Tuesday March 2 - 6PM at Canisius University
Monsignor Martin Girls - A Division
Semifinals: Sunday February 22 at Villa Maria College
4 Nardin vs 1 St. Mary's (Lancaster) - 6:45 PM
3 Sacred Heart vs 3 Cardinal O'Hara - 5:00 PM
Championship: Thursday February 26 - 7:45 PM at Villa Maria College
Monsignor Martin Girls - B Division
Semifinals: Monday February 23 at Villa Maria College
4 Buffalo Seminary vs 1 Mount Mercy - 6:00 PM
3 Park School vs 2 Mount St. Mary - 7:30 PM
Championship: Thursday February 26 - 6:00 PM at Villa Maria College