Friday Night Lights: High school basketball playoff brackets are set

Buffalo Toronto Public Media | By Jack Kreuzer
Published February 19, 2026 at 9:21 AM EST

Playoff brackets and schedules have now been set for Section VI boys and girls high school basketball.

BTPM Sports' Friday Night Lights, which presents live high school sports coverage weekly during the academic year, will broadcast the Class AAA boys and girls championships on numerous Buffalo Toronto Public Media platforms including television, radio, and online.

Below are the full schedules for the boys and girls playoffs.

Section VI Boys - Class AAA

Semifinals: Thursday February 26 at Buffalo State
4 Lancaster vs 1 Health Sciences - 7 PM
3 Niagara Falls vs 2 Jamestown - 8:30 PM

Championship: Friday March 6 - 8PM at Buffalo State
*Broadcast on BTPM PBS, BTPM NPR, and BTPM YouTube*

Section VI Boys - Class AA

Play-In Games: Saturday February 21 - 12PM at Higher Seed

16 Buffalo Cullinary vs 9 West Seneca West
13 International-Prep vs 12 Amherst
14 Niagara Wheatfield vs 11 Clarence
10 Hamburg vs 15 Frontier

Pre-Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
16/9 vs 8 Williamsville East
12/12 vs 5 Kenmore West
14/11 vs 6 McKinley
15/10 vs 7 North Tonawanda

Quarterfinals: Friday February 27 - 7PM at Higher Seed
16/9/8 vs 1 Orchard Park
12/13/5 vs 4 Lockport
11/14/6 vs 3 Williamsville North
10/15/7 vs 2 Sweet Home

Semifinals: Sunday March 1 - 4PM & 6PM at Buffalo State

Championship: Thursday March 5 - 8PM at Buffalo State

Section VI Boys - Class A1

Pre-Quarterfinals: Thursday February 19 - 7PM at Higher Seed
9 Cheektowaga vs 8 West Seneca East
12 Starpoint vs 5 Williamsville South
11 Kenmore East vs 6 Lewiston-Porter
10 CSAT vs 7 Pioneer

Quarterfinals: Wednesday February 25 - 7PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Grand Island
12/5 vs 4 Lake Shore
11/6 vs 3 Dunkirk
10/7 vs 2 South Park

Semifinals: Friday February 27 - 7PM & 8:30PM at Buffalo State

Championship: Thursday March 5 - 5PM at Buffalo State

Section VI Boys - Class A2

Play-In Games: Thursday February 19 - 7PM at Higher Seed
13 Lackawanna vs 12 Tonawanda

Pre-Quarterfinals: Saturday February 21 - 12PM at Higher Seed
9 Depew vs 8 Burgard
13/12 vs 5 City Honors
11 Bennett vs 6 Buffalo Academy of Science
10 Albion vs 7 Olean

Quarterfinals: Wednesday February 25 - 7PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Iroquois
13/12/5 vs 4 Fredonia
11/6 vs 3 East Aurora
10/7 vs 2 Maryvale

Semifinals: Saturday February 28 - 4PM & 6PM at Buffalo State

Championship: Thursday March 5 - 6:30PM at Buffalo State

Section VI Boys - Class B1

Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 7PM at Higher Seed
9 Southwestern vs 8 Riverside
11 Royalton-Hartland vs 6 Springville
10 John F Kennedy vs 7 Salamanca

Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Middle Early College
5 Medina vs 4 Alden
11/6 vs 3 East Community
10/7 vs 2 Olmsted

Semifinals: Saturday February 28 - 4PM & 6PM at Fredonia State

Championship: Wednesday March 4 - 6PM at Fredonia State

Section VI Boys - Class B2

Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 7PM at Higher Seed
9 Allegany-Limestone vs 8 Cleveland Hill

Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Tapestry
5 Newfane vs 4 MST
6 Eden vs 3 Randolph
7 Falconer vs 2 Akron

Semifinals: Sunday March 1 - 4PM & 6PM at Fredonia State

Championship: Wednesday March 4 - 7:45PM at Fredonia State

Section VI Boys - Class C

Play-In Games: Friday February 20 - 7PM at Higher Seed
16 Maritime vs 9 Holland
13 Cassadaga Valley vs 12 Barker
14 Silver Creek vs 11 Maple Grove
15 North Collins vs 10 Chautauqua Lake

Pre-Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
16/9 vs 8 Portville
13/12 vs 5 Cattaraugus-Little Valley
14/11 vs 6 Ellicottville
15/10 vs 7 Frewsburg

Quarterfinals: Thursday February 26 - 7PM at Higher Seed
16/9/8 vs 1 Wilson
13/12/5 vs 4 Westfield
14/11/6 vs 3 Gowanda
15/10/7 vs 2 Global Concepts

Semifinals: Monday March 2 - 6PM & 7:45PM at Jamestown Community College

Championship: Saturday March 7 - 4PM at Jamestown Community College

Section VI Boys - Class D

Quarterfinals: Tuesday February 24 - 7PM at Higher Seed
5 Franklinville vs 4 Panama
6 Pine Valley vs 3 Forestville

Semifinals: Tuesday March 3 - 6PM & 7:45PM at Jamestown Community College
5/4 vs 1 Clymer
6/3 vs 2 Sherman

Championship: Saturday March 7 - 6PM at Jamestown Community College

Section VI Girls - Class AAA

Semifinals: Thursday February 26 at Buffalo State
4 Jamestown vs 1 West Seneca - 4PM
3 Lancaster vs 2 Niagara Falls - 5:30PM

Championship: Friday March 6 - 6PM at Buffalo State
*Broadcast on BTPM Create, BTPM NPR, and BTPM YouTube*

Section VI Girls - Class AA

Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 6PM at Higher Seed
9 Buffalo Culinary vs 8 Lockport
13 Williamsville North vs 4 McKinley
12 Frontier vs 5 Williamsville East
14 Sweet Home vs 3 North Tonawanda
11 Hamburg vs 6 Clarence
10 Kenmore West vs 7 Niagara Wheatfield

Quarterfinals: Tuesday February 24 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Amherst
13/4 vs 12/5
14/3 vs 11/6
10/7 vs 2 Orchard Park

Semifinals: Sunday March 1 - 12PM & 2PM at Buffalo State

Championship: Wednesday March 4 - 8PM at Buffalo State

Section VI Girls - Class A1

Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 6PM at Higher Seed
9 Cheektowaga Central vs 8 Williamsville South
11 Dunkirk vs 6 Pioneer
10 Grand Island vs 7 CSAT

Quarterfinals: Tuesday February 24 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 1 South Park
5 Kenmore East vs 4 Starpoint
11/6 vs 3 Lake Shore
10/7 vs 2 Lewiston-Porter

Semifinals: Friday February 27 - 4PM & 5:30PM - at Buffalo State

Championship: Wednesday March 4 - 4:30PM at Buffalo State

Section VI Girls - Class A2

Pre-Quarterfinals: Friday February 20 - 6PM at Higher Seed
9 Maryvale vs 8 Olean
10 Tonawanda vs 7 Fredonia

Quarterfinals: Tuesday February 24 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Depew
5 Albion vs 4 Iroquois
6 East Aurora vs 3 City Honors
10/7 vs 2 Buffalo Academy of Science

Semifinals: Saturday February 28 - 12PM & 2PM at Buffalo State

Championship: Wednesday March 4 - 6:15PM at Buffalo State

Section VI Girls - Class B

Pre-Quarterfinals: Saturday February 21 - 12PM at Higher Seed
16 Newfane vs 1 Olmsted
9 Health Sciences vs 8 Eden
13 John F Kennedy vs 4 Springville
12 Royalton-Hartland vs 5 Akron

14 Medina vs 3 Salamanca
11 Middle Early College vs 6 Allegany-Limestone
10 Alden vs 7 Performing Arts
15 Falconer vs 2 Southwestern

Quarterfinals: Wednesday February 25 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 16/1
12/5 vs 13/4
11/6 vs 14/3
10/7 vs 15/2

Semifinals: Saturday February 28 - 12PM & 2PM at Fredonia State

Championship: Thursday March 5 - 6PM at Fredonia State

Section VI Girls - Class C

Pre-Quarterfinals: Saturday February 21 - 12PM at Higher Seed
9 Maple Grove vs 8 Silver Creek
13 North Collins vs 4 Ellicottville
12 Cattaraugus-Little Valley vs 5 Randolph

14 Barker vs 3 Wilson
11 Portville vs 6 Westfield
10 Chautauqua Lake vs 7 Cassadaga Valley
15 Gowanda vs 2 Holland

Quarterfinals: Wednesday February 25 - 6PM at Higher Seed
9/8 vs 1 Frewsburg
12/5 vs 13/4
11/6 vs 14/3
10/7 vs 15/2

Semifinals: Thursday March 5 - 6PM & 7:45PM at Jamestown Community College

Championship: Saturday March 7 - 12PM at Jamestown Community College

Section VI Girls - Class D

Quarterfinals: Wednesday February 25 - 6PM at Higher Seed
5 Clymer vs 4 Sherman
6 Pine Valley vs 3 Forestville

Semifinals: Wednesday March 4 at Jamestown Community College

5/4 vs 1 Panama - 6 PM
6/3 vs 2 Franklinville - 7:45PM

Championship: Saturday March 7 - 2PM at Jamestown Community College

Manhattan Cup (Monsignor Martin Boys)

Pre-Quarterfinals: Sunday February 22 at Villa Maria College
8 Cardinal O'Hara vs 5 St. Francis - 1 PM
7 The Park School vs 6 Bishop Timon-St. Jude - 3 PM

Quarterfinals: Wednesday February 25 at Villa Maria College
8/5 vs 4 St. Mary's (Lancaster) - 6 PM
7/6 vs 3 Nichols - 7:45 PM

Semifinals: Saturday February 28 at Canisius University
8/5/4 vs 1 Canisius - 6 PM
7/6/3 vs 2 St. Joe's - 7:45 PM

Championship: Tuesday March 2 - 6PM at Canisius University

Monsignor Martin Girls - A Division

Semifinals: Sunday February 22 at Villa Maria College

4 Nardin vs 1 St. Mary's (Lancaster) - 6:45 PM

3 Sacred Heart vs 3 Cardinal O'Hara - 5:00 PM

Championship: Thursday February 26 - 7:45 PM at Villa Maria College

Monsignor Martin Girls - B Division

Semifinals: Monday February 23 at Villa Maria College

4 Buffalo Seminary vs 1 Mount Mercy - 6:00 PM

3 Park School vs 2 Mount St. Mary - 7:30 PM

Championship: Thursday February 26 - 6:00 PM at Villa Maria College
