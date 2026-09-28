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Suspects in foiled British military base attack released on bail

WBUR
Published September 28, 2026 at 12:02 PM EDT

Five British nationals have been released on bail after being detained Sunday on suspicion of explosives and terrorism offenses near the RAF Fairford airbase in western England. The base is used as a staging area for U.S. long-range B-1 bombers flying attack missions against Iran.

Here & Now‘s Indira Lakshmanan speaks with joined by NPR foreign correspondent Lauren Frayer in London.

This article was originally published on WBUR.org.

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