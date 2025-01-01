قواعد التعليم الأساسية

شعر العديد من الآباء بالقلق بشأن المعالم الهامة في حياة أطفالهم، بما في ذلك ما إذا كان ابنهم يظهر تقبله للمدرسة. يبقى لدى الوالدين مخاوف وأسئلة مثل: هل يظهر طفلي الاستقلالية، هل سيتبع النظام، هل سيكون عنده شعور بالمسؤولية، ويظهر الاستعداد للقراءة والكتابة؟

في محاولة للتأكد من أن جميع الأطفال مستعدون لتجربة مدرسية ناجحة، قامت مؤسسة Buffalo Toronto Public Media بتطوير مبادرة الاستعداد للمدرسة. يتم دعم حجر الأساس للتعلم بمواد تعليمية عالية الجودة وقائمة على الأبحاث، وهي مجانية ويمكن الحصول عليها بسهولة. باستخدام محتوى موثوق به من مصادر مثل PBS KIDS وشارع السمسم، وأنشأت BTPM مجموعة أدوات تتضمن أنشطة جذابة وتتحقق من المعالم المهمة والمناسبة لأعمارهم، بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين الصغار على الاستعداد لأنظمة وبيئة تعليمية جديدة.

يقدم كل من PBS KIDS وشارع السمسم نطاق واسع من العروض المتنوعة لجمهورهم، وذلك من خلال الشخصيات والعروض المعروفة. يستطيع الآباء ومقدمو الرعاية وأطفالهم رؤية أنفسهم والآخرين من خلال شخصيات هذا المحتوى المتنوع والشامل. يعزز هذا المحتوى الوعي بالثقافات والقدرات الشمولية المختلفة. تم إنشاء مبادرة حجر الأساس للتعلم على ان يكون لها أفضلية الوصول اليها.

العنصر الأساسي في هذه المبادرة هو سلسلة من ورش العمل التعليمية العملية للآباء ومقدمي الرعاية. الهدف من ورش العمل هو تثقيف الآباء ومقدمي الرعاية عن دورهم كمعلم أول لطفلهم. ومن خلال هذا المفهوم، سيتم تمكينهم من استخدام الموارد البدنية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية لدعم الاستعداد للمدرسة. يتضمن كتاب "حجر الأساس للتعلم" أربع ورش عمل عن معنى الاستعداد للمدرسة، والمعالم والنصائح الاجتماعية والعاطفية، والمعالم والنصائح الأكاديمية، وتمكين الأسرة.

يشعر الآباء ومقدمو الرعاية المهاجرين واللاجئين بالقلق بشأن الاستعداد للمدرسة بسبب التحديات مثل الاختلافات الثقافية والحواجز اللغوية. دخلت BTPM في شراكة مع خدمات الأسرة اليهودية في البرنامج التجريبي حجر الأساس للتعلم. لقد ساعد المدربون في ترجمة المواد العلمية، فضلاً عن تسهيل ورش العمل الرئيسية باللغات الدارية والبورمية والعربية والسواحيلية.

عملت BTPM على إنشاء أوراق عمل PBS KIDS وشارع السمسم باللغات العربية والبورمية والداري والسواحيلية. يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية استخدام أوراق العمل هذه للمساهمة في تعليم أطفالهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك موردان يساعدان الآباء ومقدمي الرعاية من خلال توفير معلومات عن "فريق التعليم" الخاص بطفلهم و"مهارات وأنشطة التعليم المبكر.

قم بتنزيل جميع أوراق العمل هنا.