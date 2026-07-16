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Tiny Desk Radio: Air, Igor Levit, Fito Páez

NPR
Published July 16, 2026 at 12:00 AM EDT
Zayrha Rodriguez

With the buzz of the World Cup final in the air, we celebrate the beautiful game. Host Bobby Carter features music from countries that have won the World Cup in recent years: electronic music artist Air (France), classical pianist Igor Levit (Germany) and rocker Fito Páez (Argentina).

Look for Tiny Desk Radio on your local NPR station.

Air: Tiny Desk Concert

Igor Levit: Tiny Desk Concert

Fito Páez: Tiny Desk Concert

Tiny Desk Radio is produced by Walter Ray Watson and Noah Caldwell. Lars Gotrich is our editor. Suraya Mohamed is our executive producer and Sonali Mehta is the executive director of NPR Music. Neil Tevault is our technical director. Our theme was composed by Kaelin Ellis.

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